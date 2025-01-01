Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel Eins
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

44 Min.Ab 6

Diese Woche geht es für Mike Süsser in die ehemalige Bundeshauptstadt nach Bonn. In der Bonner Innenstadt führt Farid Mardani (43) sein spanisches Restaurant "Tio Pepe". Mit spanischen Klassikern möchte Farid seine Konkurrenten verzaubern und ein Stück Spanien nach Deutschland bringen. Heute kommt es auf eins an: Authentizität! Denn damit möchte das "Tio Pepe" den Sieg nachhause holen.

