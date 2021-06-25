"St. Wolfgang Stuben", WendelsteinJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 25.06.2021: "St. Wolfgang Stuben", Wendelstein
44 Min.Folge vom 25.06.2021Ab 6
Zum Wochenfinale geht es für die Teilnehmer des Nürnberger Gastronomie-Wettkampfs und Mike Süsser in die "St. Wolfgang Stuben". Der 31-jährige Küchenchef und Geschäftsführer Bastian Gebhardt ist zwar der jüngste Gastgeber der Runde, doch auch er hat sich sowohl national und international seine Sporen in Sterneküchen erkocht. Am letzten Tag muss er beweisen, was in ihm steckt. Wird es für den goldenen Teller reichen?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
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