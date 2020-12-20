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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Rheinschanze", Mainz

Kabel EinsFolge vom 20.12.2020
"Rheinschanze", Mainz

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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 20.12.2020: "Rheinschanze", Mainz

44 Min.Folge vom 20.12.2020Ab 6

Mit Cevapcici und Pljeskavica eröffnet Zijad Junuzovic (56) die Mainzer Woche. Das direkt am Rhein gelegene Balkanrestaurant ist einen Ausflug wert und macht als einziges oberirdisches Gewölberestaurant der Stadt auf jeden Fall jeden satt, denn hier werden riesige Portionen angeboten. Der Kampf um den goldenen Teller beginnt.

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