Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 20.12.2020: "Rheinschanze", Mainz
44 Min.Folge vom 20.12.2020Ab 6
Mit Cevapcici und Pljeskavica eröffnet Zijad Junuzovic (56) die Mainzer Woche. Das direkt am Rhein gelegene Balkanrestaurant ist einen Ausflug wert und macht als einziges oberirdisches Gewölberestaurant der Stadt auf jeden Fall jeden satt, denn hier werden riesige Portionen angeboten. Der Kampf um den goldenen Teller beginnt.
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen