Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Im "La Fontana" wird mit mazedonisch-italienischen Herzen gekocht

Kabel Eins
Folge vom 17.02.2020
Im "La Fontana" wird mit mazedonisch-italienischen Herzen gekocht

Im "La Fontana" wird mit mazedonisch-italienischen Herzen gekochtJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 17.02.2020: Im "La Fontana" wird mit mazedonisch-italienischen Herzen gekocht

44 Min.
Ab 6

Diese Woche geht es ins Erzgebirge. Das "La Fontana" ist die erste Anlaufstelle für unseren Profi Mike Süsser. Im Stadtkern von Freiberg empfängt Gastgeber Basri die Mitstreiter in seiner gemütlichen Trattoria. Das Lokal möchte mit Pizza und Pasta den Gaumen der Mitstreiter streicheln. Ob Basri die Höchstpunktzahl abräumen kann? Es wird spannend!

