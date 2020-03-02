Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Wochenstart mit Charisma und Kardamom im "InDish"

Kabel EinsFolge vom 02.03.2020
Wochenstart mit Charisma und Kardamom im "InDish"

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 02.03.2020: Wochenstart mit Charisma und Kardamom im "InDish"

44 Min.Ab 6

Zu Beginn der Woche geht es für unseren Profi Koch Mario Kotaska nach Bremen in "das Viertel", einem der beliebtesten Gegenden der Hansestadt. Rajevaa "Rajee" Sritharan ist Gastgeberin im "InDish" und gelernte Molekularbiologin. Kann das Team dieses schmucken Lokals mit Köpfchen und guter Küche gewinnen? Der Kampf um den "Goldenen Teller" ist eröffnet!

