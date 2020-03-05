Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Ein temperamentvoller Wettbewerbstag im "Kapadokya"

Kabel Eins
Folge vom 05.03.2020
Abidin Buga ist überzeugt davon, den Sieg einzuheimsen. In seinem "Kapadokya" sollen die Kontrahenten mit echter anatolischer Küche überzeugt werden. Der gelernte Elektroingenieur ist Gastronom durch und durch und kann sich nach 25 erfolgreichen Betriebsjahren zurecht als echte Institution in Bremen bezeichnen. Reicht seine große Erfahrung für den "Goldenen Teller"?

