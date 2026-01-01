Fachwerk, Handwerk und Meisterwerk im "Bioland Hofrestaurant"?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Fachwerk, Handwerk und Meisterwerk im "Bioland Hofrestaurant"?
44 Min.Ab 6
Das Wochenfinale findet südlich von Bremen in Syke statt. Dirk Wolters lädt in sein rustikales Hofrestaurant ein, wo er mit bester Bio-Qualität punkten will. Unser Profi Mario Kotaska wird dies sicher zu würdigen wissen, doch wie sehen es die Mitstreiter? Wird Dirk es schaffen, den "Goldenen Teller" nach Syke zu holen? Auf zum großen Finale!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen