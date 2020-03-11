Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Hier dreht sich alles um Wein: Das "Weinrestaurant Bergkeller"

Kabel EinsFolge vom 11.03.2020
Hier dreht sich alles um Wein: Das "Weinrestaurant Bergkeller"

Hier dreht sich alles um Wein: Das "Weinrestaurant Bergkeller"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 11.03.2020: Hier dreht sich alles um Wein: Das "Weinrestaurant Bergkeller"

45 Min.Folge vom 11.03.2020Ab 6

Das gastronomische Bergfest wird heute in Niederkirchen im schönen "Weinrestaurant Bergkeller" gefeiert. Mario Kotaska und seine Gastro-Kollegen erwartet bei Patricia eine gehobene Küche mit passender Weinbegleitung. Kann das moderne Lokal die Kollegen mit kreativen Speisen und edlen Tropfen überzeugen?

Alle verfügbaren Folgen