Regionale Zutaten und historische Gemäuer in der "Schloss Stube"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 13.03.2020: Regionale Zutaten und historische Gemäuer in der "Schloss Stube"
44 Min.Folge vom 13.03.2020Ab 6
Gastgeber Tobias will sich mit "Restaurant Schloss Stube" und deutsch-mediterraner Küche den Wochensieg sichern! In den historischen Gemäuern in Rockenhausen wird größter Wert auf Qualität und guten Service gelegt, denn schließlich winkt der "Goldene Teller" und die Konkurrenz schläft bekanntlich nicht. Auf zum Finaltag unserer kulinarischen Woche in der Pfalz.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen