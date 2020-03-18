Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel EinsFolge vom 18.03.2020
44 Min.Folge vom 18.03.2020Ab 6

Das gastronomische Bergfest wird heute im Herzen von Düren bei Eddy im "Beef & Bread" gefeiert. Mike Süsser und seine Gastro-Kollegen erwarten Burger mit Anspruch und Raffinesse. Kann der junge Gastgeber die erfahrenen Kollegen mit ausgefallenen Burgern und dem lateinamerikanischen Charme vollends überzeugen?

