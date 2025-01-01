Kann Koch Lars den Ansprüchen in der "Arnoldusklause" gerecht werden?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Kann Koch Lars den Ansprüchen in der "Arnoldusklause" gerecht werden?
44 Min.Ab 6
Gastgeberin Sylvia und ihr familiäres Team begrüßen Mike Süsser heute in Düren in der "Arnoldusklause". Das Hotel-Restaurant bietet eine frische, gutbürgerliche Küche mit rheinischen Spezialitäten an. Sylvia hat ihr Hobby zum Beruf gemacht und will mit der geballten Unterstützung ihrer Familie den Wochensieg einfahren.
