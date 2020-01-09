Ein flotter Koch und viel Lob im "Restaurant Friedrichs im Haus Büker"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 09.01.2020: Ein flotter Koch und viel Lob im "Restaurant Friedrichs im Haus Büker"
44 Min.Folge vom 09.01.2020Ab 6
Gastgeber Thorsten Friedrichs und sein Team begrüßen Mike Süsser heute in Krefeld. Das Lokal bietet eine regionale und saisonale Küche mit kreativer Note. Der engagierte Küchenchef steht voll hinter seinem Konzept und ist Gastronom aus Leidenschaft. Reicht es für den Wochensieg?
