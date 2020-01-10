Das "Father & Son" beendet die Woche im amerikanischen StilJetzt kostenlos streamen
Folge vom 10.01.2020: Das "Father & Son" beendet die Woche im amerikanischen Stil
44 Min.
Das Finale findet heute in Wegberg statt. Hier möchte der charismatische Gastgeber Klaus Nießen mit seinen BBQ-Spezialitäten ordentlich punkten. Fleischliebhaber kommen voll auf ihre Kosten. Klaus legt besonderen Fokus auf Burger und saftige Fleischspezialitäten aus einem imposanten Smoker. Kann er am Finaltag den Sieg nach Wegberg holen?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
