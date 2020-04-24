Bayrische Tradition trifft Fine Dining im Lokal "Goldener Stern"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 24.04.2020: Bayrische Tradition trifft Fine Dining im Lokal "Goldener Stern"
45 Min.Folge vom 24.04.2020Ab 6
Das große Finale steigt im schmucken Restaurant "Goldener Stern" - dem einzigen Lokal, das nicht direkt in Augsburg liegt. Das bayrische Wirtshaus in Rohrbach wird in dritter Generation von Inhaber Stefan geführt. Die Messlatte liegt also hoch. Können Ambiente und die Kulinarik vom jungen Koch Markus auf ganzer Linie überzeugen? Reicht es für den Wochensieg?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen