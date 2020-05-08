Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 08.05.2020
44 Min.Folge vom 08.05.2020Ab 6

Das große Wochenfinale steigt heute in der Inselklause direkt am Elbufer. Andreas Koenecke (55), "Köni" genannt, ist ein Gastronom mit einer großen Prise Humor im Gepäck. Er gibt für eine fabelhafte Performance seines Teams alles. Köni möchte mit deutschen und internationalen Speisen punkten. Reicht es für den goldenen Teller?

