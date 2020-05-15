Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel EinsFolge vom 15.05.2020
44 Min.Folge vom 15.05.2020Ab 6

Wochenfinale! Die Ehre gibt sich heute Thorsten (48) mit über 20 Jahren Erfahrung am Herd. Im schicken Ambiente möchte er mit regionaler, deutscher Küche und internationalen Einflüssen auftrumpfen. Wer erkocht sich den goldenen Teller?

