Camping ist Familiensache auf dem Campingplatz "Europark Wilder Kaiser"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 27.05.2020: Camping ist Familiensache auf dem Campingplatz "Europark Wilder Kaiser"
45 Min.Folge vom 27.05.2020Ab 6
Zur Halbzeit geht es für Mike Süsser und die Gastronomen nach Kössen in Österreich. Hier werden sie von Gastgeber Christoph Stöckl (31) im "EURO CAMP" mit Blick auf den Wilden Kaiser empfangen. Der Tiroler möchte mit einem großen Freizeitangebot und einer weitläufigen Anlage überzeugen. Wird er sich am Ende den goldenen Teller sichern?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins