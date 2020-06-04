Das "Fish & Steak" möchte allen einheizenJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 04.06.2020: Das "Fish & Steak" möchte allen einheizen
44 Min.Folge vom 04.06.2020Ab 6
Heute geht's zu Ali Caliskan (28) ins "Fish & Steak" nach Offenbach am Main. Der sonst so zurückhaltende Ali blüht heute richtig auf und kann die Überraschung der Woche werden. Mit so einem maritimen und stylischen Ambiente hat keiner gerechnet. Mit seiner offenen Küche und dem großen Lavasteingrill will Ali zum Matchwinner der Woche werden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins