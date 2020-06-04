Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Das "Fish & Steak" möchte allen einheizen

Kabel Eins
Folge vom 04.06.2020
Das "Fish & Steak" möchte allen einheizen

Folge vom 04.06.2020: Das "Fish & Steak" möchte allen einheizen

44 Min.
Ab 6

Heute geht's zu Ali Caliskan (28) ins "Fish & Steak" nach Offenbach am Main. Der sonst so zurückhaltende Ali blüht heute richtig auf und kann die Überraschung der Woche werden. Mit so einem maritimen und stylischen Ambiente hat keiner gerechnet. Mit seiner offenen Küche und dem großen Lavasteingrill will Ali zum Matchwinner der Woche werden.

