Kabel EinsFolge vom 05.06.2020
Folge vom 05.06.2020: Gemütliche Wohnzimmer-Atmosphäre im "Rumpelstilzchen"

44 Min.Folge vom 05.06.2020Ab 6

Zum Wochenfinale geht's zu unseren beiden Italo Boys Mauro Bianco (32) und Simone De Pascali (33) nach Groß-Gerau. In dem kleinsten Restaurant der Woche stehen verrückte Burger-Kreationen im Fokus. Die zwei Rumpelstilzchen müssen sich was einfallen lassen, denn die Kontrahenten haben die Messlatte richtig hochgelegt.

