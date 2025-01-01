Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Restaurant im Garden Hotel Reinhart", Prien am Chiemsee

Kabel Eins
"Restaurant im Garden Hotel Reinhart", Prien am Chiemsee

"Restaurant im Garden Hotel Reinhart", Prien am ChiemseeJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Restaurant im Garden Hotel Reinhart", Prien am Chiemsee

44 Min.Ab 6

Unmittelbar am Chiemsee gelegen und die Alpen lassen grüßen: Los geht die "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche im Chiemgau mit Fabian Eiben (30). Der Junior Gastgeber des "Garden Hotel Reinhart" in Prien am Chiemsee will als erster Gastgeber auch den ersten Platz. Mit gehobener, bayrischer Küche legt er die Latte heute richtig hoch! Ob da die anderen noch mithalten können?

Alle verfügbaren Folgen