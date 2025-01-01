"Restaurant im Garden Hotel Reinhart", Prien am ChiemseeJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Restaurant im Garden Hotel Reinhart", Prien am Chiemsee
44 Min.Ab 6
Unmittelbar am Chiemsee gelegen und die Alpen lassen grüßen: Los geht die "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche im Chiemgau mit Fabian Eiben (30). Der Junior Gastgeber des "Garden Hotel Reinhart" in Prien am Chiemsee will als erster Gastgeber auch den ersten Platz. Mit gehobener, bayrischer Küche legt er die Latte heute richtig hoch! Ob da die anderen noch mithalten können?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
6
