Folge vom 15.01.2020: Im "Clubhaus Sportfreunde" soll es schmecken wie Zuhause

44 Min.Folge vom 15.01.2020Ab 6

Katrin Speth und ihr Ehemann betreiben seit 10 Jahren das "Clubhaus Sportfreunde". Sie servieren gutbürgerliche, deutsche Küche, wie von Oma gekocht. Was wohl die Konkurrenten von ihrem Konzept halten?

