Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Gasthaus Schellenberg", Bergen
44 Min.Ab 6
Zur Wochenmitte geht es zum Küken der Runde, Korbinian "Korbi" Mayer (23). Seit Ende 2019 betreibt er mit seiner Mutter das "Gasthaus Schellenberg" in Bergen. Der gelernte Hotelfachmann lebt seinen Traum vom eigenen Wirtshaus. Nun will er sich bei "Mein Lokal, Dein Lokal" beweisen. Wie gut ist der Traum wirklich? Mike und die vier Kontrahenten werden das herausfinden.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
