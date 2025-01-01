"Brauerei-Ausschank Schnitzlbaumer", TraunsteinJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Brauerei-Ausschank Schnitzlbaumer", Traunstein
44 Min.Ab 6
Heute geht's nach Traunstein, der Hauptstadt des Chiemgaus. Im "Brauerei-Ausschank Schnitzlbaumer" empfängt die einzige Dame der Runde Alexa "Lexi" Strasser (28) Mike und ihre Kollegen. Seit 1994 wird hier eine bayrische Brauhausküche gepflegt. Tradition hat höchsten Stellenwert. Und das Bier wird vor den Augen des Gastes gebraut. Jetzt fehlt nur noch der goldene Teller an der Wand.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins