Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Dinos Sportscafé", Langenfeld
44 Min.Ab 6
Auftakt zum MLDL-Spezial im bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands: Nordrhein-Westfalen. Mit seinem "Dinos Sportscafé" möchte Gastgeber Dino Engelhardt (40) auf ganzer Linie überzeugen. Seine vielen Stammgäste haben hier die Qual der Wahl. Neben beliebten Klassikern wie Currywurst oder Schnitzel bietet die Karte eine breite Auswahl für verschiedenste Geschmäcker an. Der Wettbewerb um den goldenen Teller ist eröffnet.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
