Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel Eins
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

44 Min.Ab 6

Gut gebrüllt Löwe! Manege frei für Lars Becker (48) und seine Küchenmannschaft in Essen im Brauhaus "Der Löwe". Im Herzen von Essen bekommen die Gäste eine breite Auswahl bayerischer Klassiker wie Haxe, Schweinsbraten oder Holzfällersteak serviert. Das Ganze stilecht in urig blau-weißer Deko. Reicht es für den goldenen Teller?

