Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel Eins
44 Min.Ab 6

Jetzt wird es modern griechisch! Seit 2011 gibt es Dimitris moderne Taverne ganz in der Nähe des Münchner Schlosses Nymphenburg. Eine tolle Lage, die durchaus hohe Ansprüche wecken könnte. Kein Problem für Dimitri und seine Mannschaft. Nun gilt es, Mike Süsser und die Kollegen zu begeistern. Sein motiviertes Team und er geben alles für den Goldenen Teller.

