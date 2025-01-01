Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Zum Riederstein", München
44 Min.Ab 6
Das große Wochenfinale steigt bei Alex Baehr im "Zum Riederstein", das er als Geschäftsführer leitet. Das Besondere: In der Küche verleiht ein französischer Koch der traditionellen, bajuwarischen Küche den extra Kick Raffinesse. Alex steht voll hinter dem Konzept und hofft, mit seinem Team den Goldenen Teller in Münchens neuestes Szeneviertel zu holen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins