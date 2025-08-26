Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 26.08.2025: Mit Seeblick zur Ruhe kommen in der "Finsinger Alm"

Am zweiten Tag geht es raus ins Grüne: In der "Finsinger Alm" begrüßt Gastgeber Josef seine Mitstreiter im idyllischen Ort Finsing. Mit Blick auf den Ismaninger Speichersee serviert Josef regionale Spezialitäten mit viel Liebe zur Tradition - vom selbstgemachten Apfelstrudel bis hin zum Schweinebraten. Reicht seine authentische Alm-Küche, um an die Spitze zu klettern?

