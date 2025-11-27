Crossover-Küche im "Hackbarth's"Jetzt ohne Werbung streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 27.11.2025: Crossover-Küche im "Hackbarth's"
Folge vom 27.11.2025
Am vierten Tag wird's modern, kreativ und ambitioniert: Gastgeber Stefan lädt in sein "Hackbarth's" nach Oberhausen. Die Karte bietet europäische Küche auf gehobenem Niveau - raffiniert, zeitgemäß und voller Überraschungen. Kann Stefan mit seiner Leidenschaft für Fine Dining die Konkurrenz verzaubern?
