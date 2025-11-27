Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Crossover-Küche im "Hackbarth's"

Kabel Eins
Folge vom 27.11.2025
Crossover-Küche im "Hackbarth's"

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 27.11.2025: Crossover-Küche im "Hackbarth's"

45 Min.
Folge vom 27.11.2025
Ab 12

Am vierten Tag wird's modern, kreativ und ambitioniert: Gastgeber Stefan lädt in sein "Hackbarth's" nach Oberhausen. Die Karte bietet europäische Küche auf gehobenem Niveau - raffiniert, zeitgemäß und voller Überraschungen. Kann Stefan mit seiner Leidenschaft für Fine Dining die Konkurrenz verzaubern?

