Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel EinsFolge vom 25.11.2025
Folge vom 25.11.2025: Klassische moderne Küche im Restaurant "Zum Blauen See"

45 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12

Am zweiten Tag empfängt Gastgeber Thomas seine Gäste im "Restaurant Zum Blauen See" in Dorsten. Das stilvolle Ambiente trifft hier auf gehobene deutsche Küche, die klassisch und modern zugleich interpretiert wird. Thomas setzt auf Qualität, Eleganz und Finesse. Doch reicht das, um die Messlatte höher zu legen?

