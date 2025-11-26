Griechische Köstlichkeiten im Restaurant "Rhodos" in DuisburgJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 26.11.2025: Griechische Köstlichkeiten im Restaurant "Rhodos" in Duisburg
44 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12
Zur Wochenmitte geht es nach Duisburg ins Restaurant "Rhodos". Gastgeber Georgios bringt die Sonne Griechenlands an den Tisch - mit traditionellen Spezialitäten, familiärem Flair und viel Herzblut. Ob Gyros, frischer Fisch oder mediterrane Vielfalt: Schafft Georgios es, die Konkurrenz ins Schwärmen zu bringen?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
12
12
Copyrights:© Kabel Eins