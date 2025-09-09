Klassisch und Modern: Golfplatz-Fair im "HuGo-Restaurant am See"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 09.09.2025: Klassisch und Modern: Golfplatz-Fair im "HuGo-Restaurant am See"
45 Min.Folge vom 09.09.2025Ab 12
Am zweiten Tag trifft feine Küche auf Golfplatz-Flair: Gastgeber Micha empfängt seine Mitstreiter im stilvollen "HuGo - Restaurant am See" in Halle (Saale). Mit Blick auf den angrenzenden Golfplatz und den idyllischen Hufeisensee setzt Micha auf feine Klassiker und moderne Eleganz. Der gelernte Vertriebswirt und leidenschaftliche Golfer bringt nicht nur Organisationstalent, sondern auch Begeisterung mit. Wird das reichen, um die Konkurrenz auszuspielen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins