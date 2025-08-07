Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Argentinische Magie im "Tierra del Fuego"

Kabel Eins
Folge vom 07.08.2025
Argentinische Magie im "Tierra del Fuego"

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 07.08.2025: Argentinische Magie im "Tierra del Fuego"

45 Min.
Ab 12

Am malerischen Naturhafen von Portocolom liegt das "Tierra del Fuego", ein argentinisches Grillrestaurant, bekannt für hochwertiges Fleisch vom offenen Feuer. Grillmeister Eddy bringt seine Leidenschaft und Expertise in die Zubereitung seiner perfekt gegrillten Steaks und traditionellen Asado-Spezialitäten ein. Wird Eddy mit seinem Können am Grill die Konkurrenz hinter sich lassen?

