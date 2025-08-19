Deutsche Küche trifft auf türkischen Flair im "Esskultür(k)" in WuppertalJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 19.08.2025: Deutsche Küche trifft auf türkischen Flair im "Esskultür(k)" in Wuppertal
44 Min.Folge vom 19.08.2025Ab 12
An Tag zwei wird es in Wuppertal kulturell und kulinarisch besonders spannend: Mit dem "Esskultür(k)" verwirklichten sich die Brüder Volkan und Hakan ihren Traum vom eigenen Restaurant und servieren dort moderne, französisch-internationale Gerichte mit türkischem Touch. Ob die Konkurrenz diese kulinarische Symphonie ebenso feiert?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins