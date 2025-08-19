Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Deutsche Küche trifft auf türkischen Flair im "Esskultür(k)" in Wuppertal

Kabel EinsFolge vom 19.08.2025
Deutsche Küche trifft auf türkischen Flair im "Esskultür(k)" in Wuppertal

Deutsche Küche trifft auf türkischen Flair im "Esskultür(k)" in WuppertalJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 19.08.2025: Deutsche Küche trifft auf türkischen Flair im "Esskultür(k)" in Wuppertal

44 Min.Folge vom 19.08.2025Ab 12

An Tag zwei wird es in Wuppertal kulturell und kulinarisch besonders spannend: Mit dem "Esskultür(k)" verwirklichten sich die Brüder Volkan und Hakan ihren Traum vom eigenen Restaurant und servieren dort moderne, französisch-internationale Gerichte mit türkischem Touch. Ob die Konkurrenz diese kulinarische Symphonie ebenso feiert?

Alle verfügbaren Folgen