Hier kochen Mutter und Sohn: "Elvi & Ele" in Radevormwald
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 21.08.2025: Hier kochen Mutter und Sohn: "Elvi & Ele" in Radevormwald
45 Min.Folge vom 21.08.2025Ab 12
Am vorletzten Tag geht's ins beschauliche Radevormwald, wo Elvira mit ihrem Sohn deutsch-neapolitanische Küche mit viel Amore serviert. Im "Elvi & Ele" speisen die Gastronomen in familiärer Atmosphäre - doch kommt der Charme auch bei der Konkurrenz an?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
