Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 27.08.2020: "Bestenheider Stuben", Wertheim
44 Min.Folge vom 27.08.2020Ab 6
Heute geht es nach Wertheim in das Lokal "Bestenheider Stuben". Küchenchef und Inhaber Otto Hoh (59) zaubert in elegantem Ambiente Klassiker aus der französischen Küche. Kann er die Gaumen des Profis und der Mitstreiter mit seiner gastronomischen Philosophie erobern? Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins