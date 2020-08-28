Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 28.08.2020: "hotvolee", Marktheidenfeld

44 Min. Ab 6

Gastgeber Markus Schubertrügmer will sich mit seinem Lokal "hotvolee" und ausgefallenen Kreationen den Wochensieg sichern! In Marktheidenfeld trifft ein kreatives Küchenkonzept auf stylisches Ambiente. Reicht es zum Wochensieg? Auf zum großen Finale unserer kulinarischen Woche im Spessart. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

