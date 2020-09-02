Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel EinsFolge vom 02.09.2020
44 Min.Ab 6

Küchenchef Christof Brinkmann präsentiert heute das modern eingerichtete Restaurant "edo". Das Lokal bietet eine kreative Küche. Aus regionalen Produkten entstehen hier spannende Kreationen. Der leidenschaftliche Geschäftsführer steht voll und ganz hinter seinem innovativen Konzept. Christof hofft, dass er mit seiner Liebe für die Gastronomie begeistern kann. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

