Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 04.09.2020: "Marien Bräu", Jever
44 Min.Folge vom 04.09.2020Ab 6
Das große Finale steigt im Restaurant "Marien Bräu". Gastgeber Sven Bastrop hofft mit seiner Brauerei im Gastraum und außergewöhnlichen Speisen auf den Wochensieg. In fast allen Gerichten finden sich mehrere Bierzutaten wieder, welche schon ein Alleinstellungsmerkmal darstellen. Ob sich Sven mit seinem beliebten Konzept den ersten Platz sichern kann? Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins