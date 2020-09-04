Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 04.09.2020
Das große Finale steigt im Restaurant "Marien Bräu". Gastgeber Sven Bastrop hofft mit seiner Brauerei im Gastraum und außergewöhnlichen Speisen auf den Wochensieg. In fast allen Gerichten finden sich mehrere Bierzutaten wieder, welche schon ein Alleinstellungsmerkmal darstellen. Ob sich Sven mit seinem beliebten Konzept den ersten Platz sichern kann? Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

