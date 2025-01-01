Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Waldmühle", Lüneburger Heide
44 Min.Ab 6
Der Restaurantname ist hier Programm. Zwischen Kleinstadtidylle und Wald liegt die wunderschöne "Waldmühle". Hier hat sich Oliver Walzer (48) einen echten Traum erfüllt. Eines der Highlights sind die selbstgebauten Saiblings- und Forellenbecken. Hier darf sich der Gast seinen Fisch eigenständig aussuchen, bevor dieser in die Pfanne kommt. Reicht es für den goldenen Teller?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins