"Waldmühle", Lüneburger Heide

Kabel Eins
44 Min.Ab 6

Der Restaurantname ist hier Programm. Zwischen Kleinstadtidylle und Wald liegt die wunderschöne "Waldmühle". Hier hat sich Oliver Walzer (48) einen echten Traum erfüllt. Eines der Highlights sind die selbstgebauten Saiblings- und Forellenbecken. Hier darf sich der Gast seinen Fisch eigenständig aussuchen, bevor dieser in die Pfanne kommt. Reicht es für den goldenen Teller?

