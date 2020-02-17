Im "La Fontana" wird mit mazedonisch-italienischen Herzen gekochtJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 17.02.2020: Im "La Fontana" wird mit mazedonisch-italienischen Herzen gekocht
44 Min.Folge vom 17.02.2020Ab 6
Diese Woche geht es ins Erzgebirge. Das "La Fontana" ist die erste Anlaufstelle für unseren Profi Mike Süsser. Im Stadtkern von Freiberg empfängt Gastgeber Basri die Mitstreiter in seiner gemütlichen Trattoria. Das Lokal möchte mit Pizza und Pasta den Gaumen der Mitstreiter streicheln. Ob Basri die Höchstpunktzahl abräumen kann? Es wird spannend!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins