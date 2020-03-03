In "Mommies Corner" wird authentisch und mit viel Herz gekochtJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 03.03.2020: In "Mommies Corner" wird authentisch und mit viel Herz gekocht
44 Min.Folge vom 03.03.2020Ab 6
Der zweite Tag bringt Mario Kotaska in die Bremer Neustadt, denn hier wartet Hawa "Mommie" Abdul auf Mario Kotaska und die kulinarischen Mitstreiter. Im "Mommies Corner" wird authentische westafrikanische Küche kredenzt, die "Mommie" mit einer großen Portion Liebe an die Gäste bringt. Ob die Kollegen diese exotische Küchenrichtung schätzen und ihr köstliches Konzept verstehen werden?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
6
Copyrights:© Kabel Eins