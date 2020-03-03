Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

In "Mommies Corner" wird authentisch und mit viel Herz gekocht

Kabel EinsFolge vom 03.03.2020
In "Mommies Corner" wird authentisch und mit viel Herz gekocht

In "Mommies Corner" wird authentisch und mit viel Herz gekochtJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 03.03.2020: In "Mommies Corner" wird authentisch und mit viel Herz gekocht

44 Min.Folge vom 03.03.2020Ab 6

Der zweite Tag bringt Mario Kotaska in die Bremer Neustadt, denn hier wartet Hawa "Mommie" Abdul auf Mario Kotaska und die kulinarischen Mitstreiter. Im "Mommies Corner" wird authentische westafrikanische Küche kredenzt, die "Mommie" mit einer großen Portion Liebe an die Gäste bringt. Ob die Kollegen diese exotische Küchenrichtung schätzen und ihr köstliches Konzept verstehen werden?

Alle verfügbaren Folgen