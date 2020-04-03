Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel EinsFolge vom 03.04.2020
44 Min.Folge vom 03.04.2020Ab 6

Wochenfinale in Hannover! Heute lädt Marco Del Core in sein Restaurant "La forchetta" ein. Promi-Koch Mike Süsser prüft das Lokal auf Herz und Nieren. Eines ist klar, der goldene Teller wird heute überreicht. Kann der gelernte Koch Marco, der schon Küchenchef in einem 5-Sterne-Hotel war, mit seinen klassisch italienischen Gerichten aus Neapel und authentischem Italien-Flair überzeugen oder wird ein anderes Lokal das Rennen machen?

