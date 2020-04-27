Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Das "Culinaria Restaurant" haut die Konkurrenz um

Kabel EinsFolge vom 27.04.2020
Das "Culinaria Restaurant" haut die Konkurrenz um

Das "Culinaria Restaurant" haut die Konkurrenz umJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 27.04.2020: Das "Culinaria Restaurant" haut die Konkurrenz um

44 Min.Folge vom 27.04.2020Ab 6

Den Wochenstart in der Magdeburger Feiertagswoche läutet heute Rocco (51) ein. Im "Culinaria Restaurant" wird gehobene internationale Küche serviert. Ob dies zusammen mit der idyllischen Lage am Magdeburger Domfelsen für einen fulminanten Wochensieg ausreicht?

Alle verfügbaren Folgen