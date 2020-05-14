Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Restaurant "Maas-Timpert": Ein echter Familienbetrieb

Folge vom 14.05.2020
Restaurant "Maas-Timpert": Ein echter Familienbetrieb

Restaurant "Maas-Timpert": Ein echter FamilienbetriebJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 14.05.2020: Restaurant "Maas-Timpert": Ein echter Familienbetrieb

44 Min.

Heute geht es für Mike Süsser und die Gastronomen nach Dorsten. Der jüngste Teilnehmer der Woche, Steffen (25), geht mit einem echten Familienbetrieb an den Start. Vater und Mutter arbeiten im Service, in der Küche kocht der sympathische Steffen mit seinem Bruder Basti zeitgemäße deutsche Küche. Reicht es für den Wochensieg?

