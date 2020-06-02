Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Hohe Qualität im Lokal "Frau Trude"

Kabel EinsFolge vom 02.06.2020
Hohe Qualität im Lokal "Frau Trude"

Hohe Qualität im Lokal "Frau Trude"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 02.06.2020: Hohe Qualität im Lokal "Frau Trude"

44 Min.Folge vom 02.06.2020Ab 6

Zum Wochenstart geht es für Mike Süsser nach Hanau, der Geburtsstadt der Gebrüder Grimm. Das Gastronomen-Duo Nabila Omaizat (30) und Dirk Reichert (36) möchten mit ihrem Steakhaus der anderen Art Mike Süsser und die vier Konkurrenten überzeugen. Ob sie mit ihrem ideenreichen Konzept und den ausgefallenen Grillgerichten genug Punkte für den Wochensieg einholen können?

Alle verfügbaren Folgen