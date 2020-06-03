Zum Inhalt springenBarrierefrei
44 Min.Folge vom 03.06.2020Ab 6

Am zweiten Tag geht's zu Minas Tzomakas (44) in sein griechisches Restaurant "Dionysos". In familiärer Atmosphäre werden hier griechisch mediterrane Grillgerichte zubereitet. Minas ist der einzige gelernte Koch der Runde. Mit geballten Fachwissen und seinem südländischen Temperament versucht er den goldenen Teller nach Frankfurt am Main zu holen.

