Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"[maki:'dan]", Durbach

Kabel Eins
"[maki:'dan]", Durbach

"[maki:'dan]", DurbachJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"[maki:'dan]", Durbach

44 Min.Ab 6

Das Bergfest im Schwarzwald bringt Mike Süsser und die anderen Gastronomen in das Sternelokal "[maki:'dan]" nach Durbach. Dort wartet André Tienelt (38) mit seinem Team auf die Konkurrenz. André will heute zeigen, dass Sterneküche auch anders funktioniert und hat mit seinem Team ein ganz besonderes Konzept erarbeitet. Holt er damit den goldenen Teller?

