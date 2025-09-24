Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel EinsFolge vom 24.09.2025
45 Min.Folge vom 24.09.2025Ab 12

Zur Wochenmitte geht's auf Tauchstation: Gastgeber Christian öffnet die Türen seines maritim-modernen Fischrestaurants "Oktopus-Sea" in Hattingen. Der Fokus liegt auf frischen Meeresspezialitäten, Qualität und einem klaren Küchenkonzept. Kann Christian mit Geschmack und Expertise die Punktefische an Land ziehen?

