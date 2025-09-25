Deftig und gutbürgerlich: Deutsche Küche mit Balkan-Note im "Tum Bur"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 25.09.2025: Deftig und gutbürgerlich: Deutsche Küche mit Balkan-Note im "Tum Bur"
45 Min.Folge vom 25.09.2025
An Tag 4 wird es deftig, bodenständig und mit Balkan-Flair: Gastgeberin Ewa serviert im "Tum Bur" in Hattingen gutbürgerliche deutsche Küche mit balkanischem Einschlag. Auf der Speisekarte stehen herzhafte Klassiker, große Portionen und viel Gastlichkeit. Kann Ewa mit Geschmack, Gemütlichkeit und einer Prise Balkan die Konkurrenz überzeugen?
